У прикордонних з Росією областях зростає попит на отримання закордонного паспорта України

В Україні зафіксовано зростання попиту на оформлення закордонного паспорта в областях, які межують з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної міграційної служби.

Повідомляється, що протягом січня-лютого 2020 року збільшилася кількість заявок на отримання закордонного паспорта в Луганській (приблизно в 3 рази в порівнянні з січнем-лютим 2019), Донецької (в 1,5 раза), Харківській (на 30%) та Сумській (на 11%) областях.

"Підрозділи Міграційної служби в цих регіонах готові до збільшення попиту на відповідну послугу. Крім того, нагадуємо, що оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби (незалежно від місця реєстрації), а також у Центрах надання адміністративних послуг, які оформляють біометричні документи (у Донецькій області це 18 ЦНАП, в Харківській - 11, Луганській - 9, у Сумській - 4, Чернігівської - 2)", - зазначили в міграційній службі.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні набули зміни в правила перетину кордону з Російською Федерацією. Тепер, щоб виїхати з території України в РФ необхідний закордонний паспорт.

Також повідомлялося, що з 1 січня 2018 року громадяни Росії можуть в'їжджати в Україну тільки з біометричними паспортами або після фіксації біометричних даних на кордоні.