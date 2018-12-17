Для пограничников в бюджете-2019 дополнительно предусмотрены 1,2 млрд гривен

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Эти средства пойдут на мотивацию военнослужащих

В бюджете на 2019 год для пограничников предусмотрены дополнительные 1 млрд 200 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Глава пограничного ведомства Петр Цигикал отметил, что эти средства предусмотрены для мотивации личного состава.

"Итак, мы будим мотивировать наш личный состав. Сегодня в Донецко-Луганском региональном управлении ГПСУ службу проходят те, которые пришли сюда добровольно, которые выразили желание. Многие офицеры пишут рапорты, чтобы продолжать службу здесь", - отметил глава ГНСУ.

Сообщается, что в состав Донецко-Луганского регионального управления входят Лисичанский, Краматорский, Донецкий пограничные отряды, которые выполняют задачи по сдерживанию и отпору вооруженной агрессии со стороны российско-оккупационных войск вдоль полосы безопасности протяженностью более 400 км по линии разграничения. Кроме того, пограничники охраняют 88 км государственной границы на побережье Азовского моря и контролируют надводную обстановку в акватории Азова.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях с начала боевых действий в 2014 году погибли 70 пограничников. Всего почти 20 тысяч пограничников приняли участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Из них 431 пограничник получил боевые ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" под Донецком.