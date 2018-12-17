Для прикордонників у бюджеті-2019 додатково передбачені 1,2 млрд гривень

Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Ці кошти підуть на мотивацію військовослужбовців

В бюджеті на 2019 рік для прикордонників передбачено додаткові 1 млрд 200 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Голова прикордонного відомства Петро Цигикал зазначив, що ці кошти передбачені для мотивації особового складу.

"Тож, ми будимо мотивувати наш особовий склад. Сьогодні в Донецько-Луганському регіональному управлінні ДПСУ службу проходять ті, які прийшли сюди добровільно, які виявили бажання. Багато офіцерів пишуть рапорти, щоб продовжувати службу тут", - зазначив глава ДПСУ.

Повідомляється, що до складу Донецько-Луганського регіонального управління входять Лисичанський, Краматорський, Донецький прикордонні загони, які виконують завдання зі стримування та відсічі збройної агресії з боку російсько-окупаційних військ вздовж смуги безпеки протяжністю більш як 400 км по лінії розмежування. Крім того, прикордонники охороняють 88 км державного кордону на узбережжі Азовського моря та контролюють надводну обстановку в акваторії Азова.

Нагадаємо, у Донецькій та Луганській областях з початку бойових дій у 2014 році загинули 70 прикордонників. Всього майже 20 тисяч прикордонників взяли участь в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії РФ на Донбасі. З них 431 прикордонник отримав бойові поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" під Донецьком.