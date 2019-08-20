Пограничники задержали танкер "Мрия", - "Тефин"

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали танкер "Мрия" (флаг Украины) в нейтральных водах. Об этом сообщили в компании-судовладельце ООО "Тефин", передает РБК-Украина со ссылкой на enkorr.

Как заявили в компании, проникновение на судно осуществлялось в сопровождении вооруженных людей с угрозой применения оружия.

"Без какого-либо определения суда на обыск или осмотр, они проникли на судно, провели осмотр команды и помещений", - рассказали в компании-судовладельце.

Кроме того, "Тефин" заявляет, что проникшие на судно лица отказались предъявить удостоверения сотрудников правоохранительных органов.

"В процессе общения были частично идентифицированы сотрудники Госпограслужбы (Херсонский пограничный отряд): Макаев, Лазарев, Андреев, Таранец. Ими руководили сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым. Представляться и предъявлять удостоверения они отказались", - сообщили в ООО "Тефин".

Как пишет enkorr, судно было задержано в нейтральных водах (координаты 46°21.582 N 031°02.959 E). Эта информация подтверждается данными открытого портала MarineTraffic. Судно загружено топливом, которое планируется поставить в Украину, говорится в публикации.

После осмотра судна сотрудники правоохранительных органов потребовали включить двигатели и направить танкер в порт Херсон, заявили в компании.

"Свои действия они мотивировали тем, что судно якобы арестовано, но никакого решения, которое обязывало бы капитана следовать в порт они не предъявили", - сообщили в "Тефин".

До текущего момента, как утверждает компания-судовладелец, вооруженные лица "фактически удерживают команду в заложниках, ограничивая перемещение по судну".

По информации компании, судно планируют принудительно отбуксировать в Херсон. "Этом может привезти к экологической катастрофе, поскольку судно полностью загружено нефтепродуктами и его нельзя буксировать", - отмечают в ООО "Тефин".

Как пишет enkorr, 10 августа крымское отделение СБУ провело обыск танкера "Мрия". Государственное "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" заявило, что действия СБУ 10–11 августа привели к блокированию работы всего Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

СБУ блокировало выход из порта, но 13 августа местный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте танкера, не увидев оснований для задержания судна. На основании решения суда, танкер "Мрия" 13 августа покинул порт Херсона.

19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым и наложил арест на танкер. В компании-судовладельце заявили, что на судей осуществлялось давление со стороны прокуратуры АР Крым, и это решение будет обжаловано в кассационной инстанции.

Управление СБУ в АР Крым и крымская прокуратура заявляют, что в июне 2015 года этот танкер, принадлежащий на тот момент другим собственникам и имеющий название Vilga, незаконно заходил в порт Севастополя, якобы поставляя топливо для Черноморского флота РФ.

Действующий владелец танкера ООО "Тефин", который приобрел судно в конце 2018 г., считает эти обвинения беспочвенными.