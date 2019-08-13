Херсонская нефтеперевалка призвала СБУ прекратить незаконную блокировку предприятия

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Херсонская нефтеперевалка прокомментировала обыски на судне "Мрия"

ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП), в управлении которого находится нефтеперевалочный комплекс в порту Херсона, прокомментировало обыски на судне "Мрия". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПОНП.

В частности, на предприятии заявили о "незаконном блокировании работы предприятия сотрудниками Службы безопасности Украины".

"Сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым, в сопровождении неустановленных лиц в масках, 10 августа прибыли на территорию предприятия для проведения обыска на судне Mriya (флаг Украины), которое готовилось к выгрузке дизельного топлива в резервуары нефтеперевалочного комплекса. Перед разгрузкой топливо прошло все процедуры таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Сообщается, что судно было пришвартовано к причалу предприятия, судовладельцем является ООО "Тефин" (Киев), тогда как "в определении суда было указано судно Vilga другого судовладельца", а руководивший обыском следователь СБУ, "не смог объяснить, какое отношение имеет топливо к делу о предполагаемом незаконном посещении судном Vilga порта Севастополь в 2015 году".

"В связи с этим охрана ПОНП отказала представителям СБУ в доступе на предприятие и обратилась в Государственное бюро расследований и Нацполицию. Спустя несколько часов сотрудники СБУ, в сопровождении неустановленных лиц в масках, проникли на судно Mriya и приступили к обыску, в ходе которого незаконно остановили выгрузку топлива и осуществили отбор проб с нарушением технологических требований", - говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности директора ПОНП Ярослав Ковалевский заявил, у предприятия "есть обоснованные основания считать, что незаконный отбор проб совершен с целью возможной фальсификации результатов их анализа и продолжения незаконного давления на предприятие".

Также сообщается, что с 2015 года судовладелец танкера Vilga неоднократно менялся и с 2018 года его владельцем стало ООО "Тефин", получившее при покупке заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

"После того как ООО "Тефин" стало судовладельцем, никакие нарушения законодательства не совершались, а потому действия следователей можно расценивать как искажение фактов с целью заблокировать работу судна", - отметил директор компании-судовладельца "Тефин" Данил Чалый.

Отмечается, что 11 августа сотрудники СБУ повторно прибыли на предприятие с требованием допустить их на территорию резервуарного парка нефтеперевалочного комплекса.

"Поскольку единственным документом, предъявленным следователями СБУ, было предписания врио начальника управлении СБУ в АР Крым, охрана предприятия вызвала полицию, что помогло избежать очередного незаконного силового проникновения на территорию "Предприятия по обеспечению нефтепродуктами". В результате действий сотрудников СБУ заблокирована работа одного из причалов нефтеперевалочного комплекса, а также нанесен ущерб репутации госпредприятия. ПОНП готовит обращение в правоохранительные органы касательно незаконных действий главного управления СБУ в АР Крым и ожидает на быструю и объективную реакцию", - говорится в сообщении.