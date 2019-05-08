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Пограничники задержали россиянина, устроившего скандал в "Жулянах"

Новости » Общество    08.05.2019 - 16:00
Пограничники задержали россиянина, устроившего скандал в "Жулянах"
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Россиянин начал выкрикивать оскорбления в адрес Украины и сотрудников погранслужбы

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали пьяного россиянина, устроившего скандал в аэропорту Киев (Жуляны). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что гражданин РФ 1980 года рождения не смог назвать цель своего визита. Ему было отказано в проходе через контрольно-пропускной пункт, сообщили в ГПСУ.

В ответ на это россиянин начал выкрикивать оскорбления в адрес Украины и сотрудников погранслужбы. Когда же мужчина отказался выполнить требование и отойти на два шага назад, продолжая угрожать пограничникам, они применили для его задержания силу и спецсредства.

"По требованию пограничников успокоиться и отойти на два шага назад человек, который по внешним признакам был пьян, не отреагировал и продолжал агрессивно вести себя, а также совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд. Мужчину предупредили о применении спецсредств и задержали. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10", - говорится в сообщении.

Напомним, пьяный российский пассажир лайнера британской авиакомпании British Airways устроил драку на борту из-за очереди в туалет. 

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Новости Украины Государственная пограничная служба
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