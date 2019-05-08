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Прикордонники затримали росіянина, який влаштував скандал в "Жулянах"

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 16:00
Прикордонники затримали росіянина, який влаштував скандал в "Жулянах"
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Росіянин почав вигукувати образи на адресу України і співробітників прикордонної служби

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали п'яного росіянина, який влаштував скандал в аеропорту Київ (Жуляни). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що громадянин РФ 1980 року народження не зміг назвати мету свого візиту. Йому було відмовлено в проході через контрольно-пропускний пункт, повідомили у ДПСУ.

У відповідь на це росіянин почав вигукувати образи на адресу України і співробітників прикордонної служби. Коли ж чоловік відмовився виконати вимогу і відійти на два кроки назад, продовжуючи погрожувати прикордонникам, вони застосували для його затримання силу і спецзасоби.

"На вимогу прикордонників заспокоїтись та відійти на два кроки назад чоловік, який за зовнішніми ознаками був напідпитку, не відреагував та продовжував агресивно поводитись, а також здійснив провокаційні дії щодо спроби подальшого нападу на прикордонний наряд. Особу попереджено про застосування спецзасобів та затримано прикордонниками. Також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця на правопорушника складено протокол за ст. 185-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, п'яний російський пасажир лайнера британської авіакомпанії British Airways влаштував бійку на борту з-за черги в туалет.

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