Пограничники задержали иностранца, которого искал Интерпол за переправку "нелегалов"

В Одесской области задержали мужчину за организацию нелегальной миграции на территории Молдовы. Задержанный является гражданином Турции.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, задержали организатора военнослужащие Одесского пограничного отряда. Указано, что мужчина прибыл в пункт пропуска "Черноморский морской порт", он намеревался отправиться в Турцию на теплоходе "Kaunas".

"При прохождении мероприятий пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали срабатывания базы данных Интерпола. Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова", - информирует ГПСУ.

Правонарушителя немедленно задержали и передали представителям Национальной полиции. О задержании сообщили и Укрбюро Интерпола в Киеве.

Напомним, в конце мая в Польше при попытке пересечь границу с Чехией задержали 33 украинцев и двух чехов, они хотели избежать обязательного 14-дневного карантина.

Как писало РБК-Украина, СБУ накрыла преступную группировку, которая производила поддельные сигареты и переправляла их контрабандой в страны ЕС.