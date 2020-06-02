ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ накрыла подпольное табачное производство: изъяли 15 млн пачек

Новости » Общество     02.06.2020 - 18:18
СБУ накрыла подпольное табачное производство: изъяли 15 млн пачек
Фото: производство контрабандной продукции (пресс-центр СБУ)

Злоумышленники производили сигареты под видом известных мировых брендов, а также подделывали продукцию Винниковской табачной фабрики

Служба безопасности Украины накрыла преступную группировку, которая производила поддельные сигареты и переправляла их контрабандой в страны Евросоюза.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает РБК-Украина.

В частности, злоумышленники производили сигареты под видом известных мировых брендов, а также подделывали продукцию Винниковской табачной фабрики.

Участники группировки выращивали табак на заброшенной ферме в Херсонской области, далее переправляли его в Одесскую и Днепропетровскую область, где на двух линиях производили фальсификат - ежедневно до 15 тысяч пачек. Готовый товар перевозили на склады в Закарпатье, после чего - везли контрабандой в страны ЕС.

Сообщается, что в рамках следственных действий правоохранители выявили в четырех областях больше 1,5 миллиона пачек сигарет и почти 1,5 тонны готового к фасовке табака. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.28 и ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее пограничники пресекли попытку перемещения контрабандных сигарет через территорию Украины. Их должны были доставить в Молдову для последующей перепродажи в ЕС.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Служба безопасности Украинысигаретыконтрабанда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь