СБУ накрыла подпольное табачное производство: изъяли 15 млн пачек

Фото: производство контрабандной продукции (пресс-центр СБУ)

Злоумышленники производили сигареты под видом известных мировых брендов, а также подделывали продукцию Винниковской табачной фабрики

Служба безопасности Украины накрыла преступную группировку, которая производила поддельные сигареты и переправляла их контрабандой в страны Евросоюза.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает РБК-Украина.

В частности, злоумышленники производили сигареты под видом известных мировых брендов, а также подделывали продукцию Винниковской табачной фабрики.

Участники группировки выращивали табак на заброшенной ферме в Херсонской области, далее переправляли его в Одесскую и Днепропетровскую область, где на двух линиях производили фальсификат - ежедневно до 15 тысяч пачек. Готовый товар перевозили на склады в Закарпатье, после чего - везли контрабандой в страны ЕС.

Сообщается, что в рамках следственных действий правоохранители выявили в четырех областях больше 1,5 миллиона пачек сигарет и почти 1,5 тонны готового к фасовке табака. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.28 и ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее пограничники пресекли попытку перемещения контрабандных сигарет через территорию Украины. Их должны были доставить в Молдову для последующей перепродажи в ЕС.

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Автор: РБК-Украина