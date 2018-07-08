Пограничники задержали граждан Германии и Турции, которых разыскивал Интерпол

База данных сработала в пунктах пропуска Шегини и Виноградовка

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали и передали Национальной полиции двух иностранцев и транспортное средство, находившиеся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ДПС.

"Вчера в пунктах пропуска Шегини и Виноградовка во время оформления туристов пограничниками Мостиского и Измаильского отрядов сработала база данных Интерпола в отношении граждан Германии и Турции. Как выяснилось, иностранцев разыскивали правоохранительные органы Германии за нарушение действующего законодательства", - говорится в сообщении.

"Кроме того, сегодня ночью военнослужащие Львовского отряда обнаружили автомобиль "Ford" 2008 года выпуска, угнанный на территории Румынии. На транспортном средстве польской регистрации наш соотечественник направлялся через пункт пропуска "Рава-Русская" в Украину", - добавили в пограничном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники не пропустили экипаж "Норда" в оккупированный Крым.