Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пограничники задержали граждан Германии и Турции, которых разыскивал Интерпол

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 19:59
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

База данных сработала в пунктах пропуска Шегини и Виноградовка

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали и передали Национальной полиции двух иностранцев и транспортное средство, находившиеся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ДПС.

"Вчера в пунктах пропуска Шегини и Виноградовка во время оформления туристов пограничниками Мостиского и Измаильского отрядов сработала база данных Интерпола в отношении граждан Германии и Турции. Как выяснилось, иностранцев разыскивали правоохранительные органы Германии за нарушение действующего законодательства", - говорится в сообщении.

"Кроме того, сегодня ночью военнослужащие Львовского отряда обнаружили автомобиль "Ford" 2008 года выпуска, угнанный на территории Румынии. На транспортном средстве польской регистрации наш соотечественник направлялся через пункт пропуска "Рава-Русская" в Украину", - добавили в пограничном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники не пропустили экипаж "Норда" в оккупированный Крым.

Из Украины пытались незаконно вывезти в Россию антиквариат КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 39,4 тыс. человек
Теги публикации: Государственная пограничная служба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь