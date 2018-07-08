Прикордонники затримали громадян Німеччини і Туреччини, яких розшукував Інтерпол

База даних спрацювала у пунктах пропуску Шегині та Виноградівка

Співробітники Державної прикордонної служби (ДПС) затримали і передали Національній поліції двох іноземців та транспортний засіб, що знаходилися в міжнародному розшуку. Про це повідомляє прес-служба ДПС.

"Учора в пунктах пропуску Шегині та Виноградівка під час оформлення подорожуючих прикордонниками Мостиського та Ізмаїльського загонів спрацювала база даних Інтерполу щодо громадян Німеччини і Туреччини. Як з'ясувалося, іноземців розшукували правоохоронні органи Німеччини за порушення чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

"Окрім того, сьогодні вночі військовослужбовці Львівського загону виявили автомобіль "Ford" 2008 року випуску, викрадений на території Румунії. На транспортному засобі польської реєстрації наш співвітчизник прямував через пункт пропуску "Рава Руська" в Україну", - додали в прикордонному відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прикордонники не пропустили екіпаж "Норду" в окупований Крим.