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Прикордонники затримали 4 іноземця, при спробі потрапити в Польщу

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 23:41
Прикордонники затримали 4 іноземця, при спробі потрапити в Польщу
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Прикордонники затримали громадянина Туреччини та 3 громадян Монголії

У Львівській області прикордонники затримали чотирьох іноземців при спробі нелегально потрапити на територію Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, одного порушника, громадянина Туреччини, правоохоронці затримали поблизу пункту пропуску "Шегині" за 300 метрів до держкордону. Пізніше, неподалік населеного пункту Галівка, прикордонний наряд виявив трьох осіб, які намагалися нелегально перетнути україно-польський кордон. Затримані виявилися громадянами Монголії.

"На усіх затриманих іноземців складено адміністративно-процесуальні документи за ст. 204-1 ч. 2 КУпАП та затримано до 3-х діб з метою з'ясування обставин правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі затримані прибули в Україну встановленим порядком.

Затримані порушники держкордону

Фото: затримані іноземці (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Державної прикордонної служби України напередодні Нового року та Різдва посилили заходи з охорони державного кордону.

Додамо, що на кордоні між Польщею та Україною вчора, 31 грудня 2018, закрили пішохідний пункт пропуску "Долгобичів-Угринів". Перехід діяв в рамках пілотного проекту та був тимчасовим.

 

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