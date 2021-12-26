UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пограничники выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. По документам был ламинат

Автор: Александр Белоус

Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда совместно с таможенниками выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. Приблизительная сумма - 1,2 млн грн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По данным пресс-службы, товар перевозили поездом, следовавшим в Румынию через железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет". По документам в вагоне должен был перевозиться ламинат.

"Сейчас 60 ящиков табачных изделий разгружено и изъято. Приблизительная сумма "ламинированного" товара составила 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в государственном бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрабанда