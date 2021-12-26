Прикордонники виявили 30 тисяч пачок контрабандних сигарет. За документами був ламінат

Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону спільно з митниками виявили 30 тисяч пачок контрабандних сигарет. Приблизна сума - 1,2 млн грн
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
За даними прес-служби, товар перевозили поїздом, що прямував до Румунії через залізничний пункт пропуску "Вадул-Сірет". За документами у вагоні мав перевозитись ламінат.
"Наразі 60 ящиків тютюнових виробів розвантажено та вилучено. Приблизна сума "ламінованого" краму склала 1,2 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2022 рік передбачено збільшення акцизного податку на сигарети і тютюнові вироби для електричного нагріву. Мінімальне податкове навантаження зросте на 20%.