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В Черновицкой области со стрельбой задержали контрабандистов

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 15:39
В Черновицкой области со стрельбой задержали контрабандистов
Фото: задержанное авто (dpsu.gov.ua)

Чтобы остановить машину, пограничники стреляли в колеса

Пограничники в Черновицкой области задержали автомобиль с контрабандными сигаретами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, правоохранители обнаружили автомобиль "Фольксваген" на литовской регистрации, который ехал в направлении границы с Румынией. Водитель проигнорировал требование об остановке, подвергая при этом опасности правоохранителей.

Водитель авто не отреагировал на предупредительные выстрелы вверх и продолжил движение. Поэтому спецназовцы применили оружие по колесам легковушки. В результате иномарку было остановлено.

Из автомобиля выскочило несколько парней, которые пытались скрыться. Водителя автомобиля, жителя Сторожинецкого района, пограничники задержали. К тому же выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

При осуществлении осмотра автомашины в багажном отделение пограничники нашли четыре ящика с 2 тысячами пачек сигарет и две радиостанции. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции. Сейчас на правонарушителя составлены соответствующие документы и продолжаются поиски его сообщников.

Фото: затриманян злоумышленников (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Украине правоохранители открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области пограничники прекратили перемещения контрабанды сигарет на сумму около 2,5 млн гривен.

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