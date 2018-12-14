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У Чернівецькій області зі стріляниною затримали контрабандистів

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 15:39
У Чернівецькій області зі стріляниною затримали контрабандистів
Фото: затримане авто (dpsu.gov.ua)

Щоб зупинити машину, прикордонники стріляли в колеса

Прикордонники у Чернівецькій області затримали автомобіль із контрабандними сигаретами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, правоохоронці виявили автомобіль "Фольксваген" на литовській реєстрації, який їхав у напрямку кордону з Румунією. Водій проігнорував вимогу про зупинку, наражаючи при цьому на небезпеку правоохоронців.

Кермувальник авто не відреагував на попереджувальні постріли вгору та продовжив рух. Тому спецпризначенці застосували зброю по колесах легковика. У результаті іномарку було зупинено.

З автомобіля вискочило кілька молодиків, які вдалися до втечі. Водія автомобіля, жителя Сторожинецького району, прикордонники затримали. До того ж з’ясувалося, що він знаходивсь у стані алкогольного сп’яніння.

При здійсненні огляду легковика в багажному відділення прикордонники знайшли чотири ящики з 2 тисячами пачок сигарет та дві радіостанції. На місце події викликано співробітників Національної поліції. Наразі на правопорушника складено відповідні документи та продовжуються пошуки його спільників.

Фото: затриманян зловмисників (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні правоохоронці відкрили першу кримінальну справу за незаконний перетин кордону. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області прикордонники припинили переміщення контрабанди сигарет на суму близько 2,5 млн гривень.

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