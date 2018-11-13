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Прикордонники вводили на годину режим "Червоний" на КПВВ "Мар'їнка"

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 15:10
Прикордонники вводили на годину режим "Червоний" на КПВВ "Мар'їнка"
Ілюстративне фото (УНІАН)

За 100 метрів від пункту пропуску на Донбасі виявили нерозірвану артилерійську міну

На Донбасі у контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар’їнка" прикордонники на годину у вівторок, 13 листопада, вводили режим "Червоний". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що прикордонникам Краматорського загону близько 11:00, мешканці оонбасу, які перетинали КПВВ в напрямку із  тимчасово окупованої території, повідомили про висвлений за блокпостом снаряд. Він лежав на узбіччі дороги за 100 метрів від КПВВ.

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ підтвердили цю інформацію - біля місця очікування громадян знаходиться нерозірвана артилерійська міна. 

"Прикордонники негайно перевели всіх громадян, що очікували на автобус перед блокпостом, в укриття. Місце виявлення небезпечного предмета було ізольовано. За рішенням командувача об’єднаних сил, з метою забезпечення безпеки громадян, що слідують в межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" було введено режим "Червоний", - зазначили в прес-центрі.

Також на годину було припинено рух через лінію розмежування для проведення розмінування. Міну знешкодили на місці. Із 12:00 пункт пропуску відновив свою роботу.

Прикордонники вводили на годину режим &quot;Червоний&quot; на КПВВ &quot;Мар'їнка&quot;

Нагадаємо, нещодавно невідомий повідомив про мінування будівлі міськради у Харкові по вулиці Квітки-Основ'яненка, 7. Згодом у поліції повідомили, що інформація не підтвердилася.

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