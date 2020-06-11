Пограничники уточнили ситуацию на КПВВ: боевики никого не пропускали

Боевики на Донбассе второй день подряд отказываются открывать контрольно-пропускные пункты въезда-выезда. Украинская сторона возобновила пропуск граждан еще вчера.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили пограничники, у них на данный момент нет информации, что боевики хоть кого-то пропустили на временно оккупированную территорию.

"За определенное время работы с 11:00 до 14:00, пограничники через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали пересечение линии разграничения этим гражданам", - сказали в ГПСУ.

Также пограничники уточнили, что четыре женщины, которые вчера пересекли пункт пропуска "Марьинка", также не были пропущены боевиками. Трое из них вернулись на КПВВ, еще одной женщине стало плохо.

"Сегодня трое из этих женщин вернулись обратно в КПВВ "Марьинка". Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом российских вооруженных формирований, который те загородили противотанковыми ежами. В надежде все же пересечь линию разграничения, женщины находились там до наступления темноты. Не рискнув возвращаться назад затемно, они вчера заночевали под открытым небом вдоль дороги перед блокпостом", - говорится в сообщении.

Для эвакуации женщины на подконтрольную территорию Украины привлекли представителей Международного Комитета Красного Креста.

Ранее РБК-Украина писало, что четырех женщин боевики пропустили на территорию оккупированного Донецка.

Отметим, украинская сторона возобновила пропуск через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" 10 июня, при этом за первые сутки работы пунктов пропуска граждане так и не смогли попасть на оккупированную территорию.