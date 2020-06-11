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Готовы были ночевать: боевики пропустили нескольких человек через КПВВ

Новости » Общество     11.06.2020 - 11:45
Готовы были ночевать: боевики пропустили нескольких человек через КПВВ
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Четырех женщин вчера пропустили в оккупированный Донецк

Боевики на Донбассе 10 июня все-таки пропустили нескольких человек через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Четырех женщин вчера пропустили в оккупированный Донецк.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что за вчерашний день боевики не пропустили 6 человек, которые пересекли КПВВ "Станица Луганская", и одного, который ехал через "Марьинку". Однако четырех женщин все-таки пропустили в оккупированный Донецк после того, как они несколько часов провели перед блокпостом террористов.

"Этим женщинам из-за проблем социально-гуманитарного характера было крайне важно попасть на временно оккупированную территорию. Они были настроены решительно и даже готовы были ночевать перед позициями оккупантов, лишь бы попасть на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба подчеркивает, что готова обеспечить их возвращение на подконтрольную территорию, поскольку оккупационные "власти" не намерены возобновлять работу КПВВ.

По состоянию на утро 11 июня возле КПВВ "Станица Луганская" находятся 10 человек, а возле КПВВ "Марьинка" - 6 автомобилей и 10 человек, которые пытаются пешком попасть на оккупированную территорию. Пункты пропуска работают ежедневно с 11:00 до 14:00.

Напомним, с 10 июня украинская сторона возобновила пропуск через КПВВ в ограниченном режиме, вчера на пунктах пропуска собрались большие очереди.

РБК-Украина выясняло, как прошел первый день работы этих пунктов в новом режиме.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Донбасспункт пропускаКПВВ
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