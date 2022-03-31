Пограничники уничтожили вражескую пехоту, которая скрыто продвигалась на позиции ВСУ

Украинские пограничники на одном из направлений остановили продвижение русской пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Пограничники уничтожили оккупантов, которые скрыто продвигалась на позиции ВСУ (t.me/DPSUkr)

В Госпогранслужбе сообщили, что военнослужащие встретили врага с огнем автоматических гранатометов и пулеметов. Поэтому ряды "двухсотых" российских военных пополнились.

Отмечается, что враг пытался скрытно пробраться на позиции Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы сообщали, что украинские военные ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии.

Также мы писали, что СБУ ликвидировала российского интернет-агента и обезвредила банду, которая нападала на терроборону.

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