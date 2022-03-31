UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники уничтожили вражескую пехоту, которая скрыто продвигалась на позиции ВСУ

Пограничники ликвидировали российскую пехоту (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские пограничники на одном из направлений остановили продвижение русской пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что враг пытался скрытно пробраться на позиции Вооруженных Сил Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что военнослужащие встретили врага с огнем автоматических гранатометов и пулеметов. Поэтому ряды "двухсотых" российских военных пополнились.

Пограничники уничтожили оккупантов, которые скрыто продвигалась на позиции ВСУ (t.me/DPSUkr)

Ранее мы сообщали, что украинские военные ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии.

Также мы писали, что СБУ ликвидировала российского интернет-агента и обезвредила банду, которая нападала на терроборону.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаВторжение России в Украину