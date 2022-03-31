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Прикордонники знищили ворожу піхоту, яка приховано просувалася на позиції ЗСУ

Прикордонники ліквідували російську піхоту (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Українські прикордонники на одному із напрямків зупинили просування російської піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що ворог намагався приховано пробратись на позиції Збройних Сил України.

У Держприкордонслужбі повідомили, що військовослужбовці зустріли ворога з вогнем автоматичних гранатометів і кулеметів. Тому ряди "двохсотих" російських військових поповнились.

Прикордонники знищили окупантів, які приховано просувалася на позиції ЗСУ (t.me/DPSUkr)

Раніше ми повідомляли, що українські військові ліквідували російських окупантів з бази в Абхазії.

Також ми писали, що СБУ ліквідувала російського інтернет-агента та знешкодила банду, яка нападала на тероборону.

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