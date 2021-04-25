Пограничники разоблачили крупнейшую контрабанду янтаря с начала года

Сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу. Это самая большая партия янтаря, обнаруженная в этом на участке отряда.
40-летний гражданин Украины на микроавтобусе Volkswagen направлялся в Польшу через пункт пропуска "Шегини".
"По информации оперативных сотрудников Львовского пограничного отряда было инициировано углубленный осмотр авто, в ходе которого пограничники совместно с работниками таможни обнаружили камни желтого цвета – предварительно янтарь, весом около 66 килограммов", - говорится в сообщении.
Нелегальный груз скрыли в конструктивных особенностях авто - в полостях порогов.
Ранее сообщалось, что в Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет. Правоохранители проверили 12 контейнеров с грузом сигарет.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект номер 5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины. Изменения коснутся части, касающейся криминализации контрабанды.