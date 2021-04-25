Прикордонники викрили найбільшу контрабанду бурштину з початку року

Співробітники Львівського прикордонного загону виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі. Це найбільша партія бурштину, виявлена в цьому на ділянці загону.
40-річний громадянин України на мікроавтобусі Volkswagen прямував до Польщі через пункт пропуску "Шегині".
"За інформацією оперативних співробітників Львівського прикордонного загону було ініційовано поглиблений огляд авто, в ході якого прикордонники спільно з працівниками митниці виявили каміння жовтого кольору – попередньо бурштин, вагою майже 66 кілограмів", - ідеться у повідомленні.
Нелегальний вантаж приховали у конструктивних особливостях авто – в порожнинах порогів.
Раніше повідомлялось, що в Одеському порту прикордонники виявили контрабанду сигарет. Правоохоронці перевірили 12 контейнерів з вантажем цигарок.
Крім того, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради невідкладний законопроект номер 5420, який передбачає зміни в Кримінальному кодексі України. Зміни торкнуться частини, що стосується криміналізації контрабанди.