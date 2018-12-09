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Пограничники на пунктах пропуска изъяли партию контрабандных сигарет

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 23:25
Пограничники на пунктах пропуска изъяли партию контрабандных сигарет
Фото: изъяты сигареты (dpsu.gov.ua)

Правоохранители в общем изъяли почти 7,5 тыс. пачек сигарет на двух пунктах пропуска

На пункте пропуска "Шегини" (Львовская обл.) и пункте пропуска "Кучурган-авто" (Одесская обл.) пограничники обнаружили почти 7,5 тыс. пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, на пункте пропучка "Шегини" во время осмотра автомобиля, за рулем которого находился 47-летний гражданин Литвы, правоохранители обнаружили в специально изготовленном тайнике около 6,5 тыс. пачек сигарет.

Кроме того, в пункте пропуска "Кучурган-авто", что в Одесской области, правоохранители обнаружили в автомобиле, которым управлял гражданин Молдовы, около 1 тыс. пачек сигарет.

"В обоих случаях контрабанду и иномарки изъято установленным порядком", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники прекратили перемещения контрабанды сигарет на сумму около 2,5 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что в Закарпатской области пограничники нашли в грузовом поезде крупную партию контрабандных табачных изделий. Правоохранители нашли контрабандный табак под грузом древесных топливных брикетов.

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