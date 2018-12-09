Прикордонники на пунктах пропуску вилучили партії контрабандних сигарет

Фото: вилучені сигарети (dpsu.gov.ua)

Правоохоронці загалом вилучили майже 7,5 тис. пачок сигарет на двох пунктах пропуску

На пункті пропуску "Шегині" (Львівська обл.) та пункті пропуску "Кучурган-авто" (Одеська обл.) прикордонники виявили майже 7,5 тис. пачок контрабандних сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, на пункті пропуску "Шегині" під час огляду автомобіля, за кермом якого перебував 47-річний громадянин Литви, правоохоронці виявили у спеціально виготовленому тайнику близько 6,5 тис. пачок сигарет.

Крім того, в пункті пропуску "Кучурган-авто", що в Одеській області, правоохоронці виявили в автомобілі, яким кермував громадянин Молдови, близько 1 тис. пачок сигарет.

"В обох випадках контрабанду та іномарки вилучено встановленим порядком", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Одеській області прикордонники припинили переміщення контрабанди сигарет на суму близько 2,5 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що у Закарпатській області прикордонники знайшли у вантажному поїзді велику партію контрабандних тютюнових виробів. Правоохоронці знайшли контрабандний тютюн під вантажем деревних паливних брикетів.