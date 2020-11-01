ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пограничники пресекли попытку ввоза психотропов под видом гумпомощи

Автор: Максим Зайченко

Пограничники пресекли попытку ввоза в Украине запрещенных медицинских препаратов через пункт пропуска "Ужгород" из Словакии. Их пытались доставить под видом гуманитарной помощи.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Водитель из Украины должен был доставить из Германии в Ивано-Франковск якобы "гуманитарную помощь".

"Водитель з Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Однако во время погранично-таможенного контроля правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами. Оказалось, что среди них перемещали большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов", - говорится в сообщении.

В грузовике нашли около 640 единиц медпрепаратов на общую сумму почти 19 тысяч гривен. Товар изъяли сотрудники таможни.

Напомним, ранее на границе с Румынией пограничники разоблачили 20 человек с фальшивыми результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Их передали полиции.

Также РБК-Украина писало, что житель Николаева организовал группировку, которая занималась сбытом кокаина в Украине и марихуаны в Евросоюз. В банде были украинцы и граждане ЕС.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пограничники