Пограничники пресекли попытку ввоза психотропов под видом гумпомощи

Пограничники пресекли попытку ввоза в Украине запрещенных медицинских препаратов через пункт пропуска "Ужгород" из Словакии. Их пытались доставить под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Водитель из Украины должен был доставить из Германии в Ивано-Франковск якобы "гуманитарную помощь".

"Водитель з Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Однако во время погранично-таможенного контроля правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами. Оказалось, что среди них перемещали большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов", - говорится в сообщении.

В грузовике нашли около 640 единиц медпрепаратов на общую сумму почти 19 тысяч гривен. Товар изъяли сотрудники таможни.

Напомним, ранее на границе с Румынией пограничники разоблачили 20 человек с фальшивыми результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Их передали полиции.

Также РБК-Украина писало, что житель Николаева организовал группировку, которая занималась сбытом кокаина в Украине и марихуаны в Евросоюз. В банде были украинцы и граждане ЕС.