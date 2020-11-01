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Прикордонники запобігли спробі ввезення психотропів під виглядом гумдопомоги

Автор: Максим Зайченко

Прикордонники припинили спробу ввезення в Україну заборонених медичних препаратів через пункт пропуску "Ужгород" зі Словаччини. Їх намагалися доставити під виглядом гуманітарної допомоги.

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Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Водій з України повинен був доставити з Німеччини до Івано-Франківська нібито "гуманітарну допомогу".

"Водій з Німеччини до Івано-Франківська повинен був доставити гуманітарну допомогу. Однак під час прикордонно-митного контролю правоохоронці помітили серед вантажу коробки з ліками. Виявилося, що серед них переміщали велика кількість нарковмісних та психотропних медпрепаратів", - йдеться в повідомленні.

У вантажівці знайшли близько 640 одиниць медпрепаратів на загальну суму майже 19 тисяч гривень. Товар вилучили співробітники митниці.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Румунією прикордонники викрили 20 осіб з фальшивими результатами ПЛР-тестів на коронавірус. Їх передали поліції.

Також РБК-Україна писало, що житель Миколаєва організував угруповання, яка займалася збутом кокаїну в Україні та марихуани в Євросоюз. У банді були українці й громадяни ЄС.

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