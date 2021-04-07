Пограничники с помощью авиации усилили патруль госграниц в Одесской области

Пограничники Белгород-Днестровского отряда Одесской области получили усиление авиационной техникой. Они будут следить за ситуацией на границе в течение апреля.

Патрулирование будут осуществлять вместе с представителями Одесской авиационной эскадрильи, с применением разнородных сил и средств.

"Такое взаимодействие дает возможность реализации оперативной информации о подготовке к преступным действиям и своевременному реагированию на изменения в обстановке", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что ситуация на участке украинско-молдовской границы остается контролируемой и стабильной.