UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пограничники с помощью авиации усилили патруль госграниц в Одесской области

Автор: РБК-Украина

Пограничники Белгород-Днестровского отряда Одесской области получили усиление авиационной техникой. Они будут следить за ситуацией на границе в течение апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Патрулирование будут осуществлять вместе с представителями Одесской авиационной эскадрильи, с применением разнородных сил и средств.

"Такое взаимодействие дает возможность реализации оперативной информации о подготовке к преступным действиям и своевременному реагированию на изменения в обстановке", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что ситуация на участке украинско-молдовской границы остается контролируемой и стабильной.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины под предлогом проведения учений, в том числе и на территории оккупированного Крыма.

РБК-Украина писало, что в Кремле заявили, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пограничникиграница
Читайте также
США потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины
На границе с Беларусью застрелился украинский военный, полиция возбудила дело
Прогноз погоды