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Прикордонники за допомогою авіації посилили патруль держкордонів у Одеській області

Автор: РБК-Україна

Прикордонники Білгород-Дністровського загону Одеської області отримали посилення авіаційною технікою. Вони будуть слідкувати за ситуацією на кордоні протягом квітня.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Патрулювання будуть здійснювати разом з представниками Одеської авіаційної ескадрильї, із застосуванням різнорідних сил та засобів.

"Така взаємодія дає можливість реалізації оперативної інформації про підготовку до злочинних дій та своєчасного реагування на зміни в обстановці", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що ситуація на ділянці українсько-молдовського кордону залишається контрольованою та стабільною.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України під приводом проведення навчань, зокрема і на території окупованого Криму.

РБК-Україна писало, що у Кремлі заявили, що російські війська біля кордонів України нібито нікому не загрожують. Вони будуть там стільки, скільки вирішить президент Росії Володимир Путін.

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