Прикордонники за допомогою авіації посилили патруль держкордонів у Одеській області

Прикордонники Білгород-Дністровського загону Одеської області отримали посилення авіаційною технікою. Вони будуть слідкувати за ситуацією на кордоні протягом квітня.
Патрулювання будуть здійснювати разом з представниками Одеської авіаційної ескадрильї, із застосуванням різнорідних сил та засобів.
"Така взаємодія дає можливість реалізації оперативної інформації про підготовку до злочинних дій та своєчасного реагування на зміни в обстановці", - йдеться в повідомленні.
Водночас наголошується, що ситуація на ділянці українсько-молдовського кордону залишається контрольованою та стабільною.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України під приводом проведення навчань, зокрема і на території окупованого Криму.
РБК-Україна писало, що у Кремлі заявили, що російські війська біля кордонів України нібито нікому не загрожують. Вони будуть там стільки, скільки вирішить президент Росії Володимир Путін.