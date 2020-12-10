ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пограничники получили техпомощь для контроля за перемещением химвеществ

Украина, Четверг 10 декабря 2020 14:26
Пограничники получили техпомощь для контроля за перемещением химвеществ
Фото: пограничник (facebook.com DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Госпогранслужбе передали оборудование и справочные материалы для усиления контроля за трансграничным перемещением химических веществ. Помощь передал Координатор проектов ОБСЕ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Ни одна современная экономика не может сейчас существовать без активного перемещения химической продукции через ее границы. В этой сфере также возрастают риски преступной деятельности, будь то попытка контрабанды или запланированная террористическая деятельность с использованием контролируемых веществ", - подчеркнул Координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен.

Он надеется, что эта помощь усилит возможности Украины по выявлению и реагированию на химические угрозы на границе.

Указано, что пограничникам передали 60 комплектов химического контроля со средствами защиты и инструментами для быстрого обнаружения токсичных опасностей.

При этом специализированная лаборатория Гостаможслужбы получила четыре генератора водорода и двое высокоточных лабораторных весов для проведения исследований подозрительных материалов и реагирования на инциденты, связанные с химвеществами, в пунктах пересечения границы.

"ГПСУ и ГТСУ получили 820 карманных справочников с советами по выявлению токсичных химических веществ, а также практическими рекомендациями по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе разлива опасных веществ, аварии при транспортировке и в других случаях, касающихся химических материалов", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники предотвратили попытку ввоза в Украину запрещенных медицинских препаратов через пункт пропуска "Ужгород" из Словакии под видом гуманитарной помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ОБСЕГосударственная пограничная службапограничникихимикаты

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь