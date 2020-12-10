Прикордонники отримали техдопомогу для контролю за переміщенням хімречовин

Фото: прикордонник (facebook.com DPSUkraine)

Держприкордонслужбі передали обладнання та довідкові матеріали для посилення контролю за транскордонним переміщенням хімічних речовин. Допомогу передав Координатор проектів ОБСЄ в Україні.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Жодна сучасна економіка не може зараз існувати без активного переміщення хімічної продукції через її кордони. У цій сфері також зростають ризики злочинної діяльності, будь-то спроба контрабанди або запланована терористична діяльність із використанням контрольованих речовин", - підкреслив Координатор проектів ОБСЄ в Україні Генрік Вілладсен.

Він сподівається, що ця допомога посилить можливості України щодо виявлення та реагування на хімічні загрози на кордоні.

Вказано, що прикордонникам передали 60 комплектів хімічного контролю із засобами захисту та інструментами для швидкого виявлення токсичних небезпек.

При цьому спеціалізована лабораторія Держмитслужби отримала чотири генератори водню та двоє високоточних лабораторних ваг для проведення досліджень підозрілих матеріалів та реагування на інциденти, пов’язані з хімречовинами, у пунктах перетину кордону.

"ДПСУ та ДМСУ отримали 820 кишенькових довідників із порадами щодо виявлення токсичних хімічних речовин, а також практичними рекомендаціями щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій, зокрема розливу небезпечних речовин, аварії при транспортуванні та у інших випадках, що стосуються хімічних матеріалів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники запобігли спробі ввезення в Україну заборонених медичних препаратів через пункт пропуску "Ужгород" зі Словаччини під виглядом гуманітарної допомоги.