Пограничники показали удары по позициям россиян в районе Святогорска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Госпогранслужбы Украины в Facebook .

Как отмечается в сообщении, с помощью беспилотников пограничники разведывают места дислокации военной техники и личного состава врага.

Впоследствии, выявленные цели поражают мобильные группы, которые передвигаются фронтом.

"На этот раз по позициям оккупантов ребята "отработали" из станкового противотанкового гранатомета. Для большей точности огня, параллельно военные вели корректировку с дрона. Такая тактика позволяет не только наносить урон врагу, но и продвигаться вперед, занимая более выгодные позиции для обороны", - отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, по данным британской разведки, Донбасс остается целью российского наступления в сентябре.