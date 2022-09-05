Британская разведка назвала главную цель России в войне на данный момент

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечают в Минобороны, основными направлениям наступления на Донбассе остаются Авдеевка под Донецком и район в 60 км к северу вокруг Бахмута. "Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы до сих пор продвигаются только примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, политической целью операции на Донбассе остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. Однако российские силы неоднократно нарушали сроки для достижения этой цели.

Украинские власти заявили, что российским силам теперь приказано завершить эту миссию к 15 сентября 2022 года. "Маловероятно, что силы добьются этого, что еще больше усложнит планы России по проведению референдумов по вопросу о присоединении оккупированных территорий к Российской Федерации", - считают в Минобороны Британии.