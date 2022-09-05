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Британская разведка назвала главную цель России в войне на данный момент

Новина українською →
Украина, Понедельник 05 сентября 2022 08:40
Британская разведка назвала главную цель России в войне на данный момент Фото: российская армия продолжает продвигаться на Донбассе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на эффект недавних украинских наступательных действий, основной целью России в Украине остается наступательная операция на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечают в Минобороны, основными направлениям наступления на Донбассе остаются Авдеевка под Донецком и район в 60 км к северу вокруг Бахмута. "Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы до сих пор продвигаются только примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, политической целью операции на Донбассе остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. Однако российские силы неоднократно нарушали сроки для достижения этой цели.

Украинские власти заявили, что российским силам теперь приказано завершить эту миссию к 15 сентября 2022 года. "Маловероятно, что силы добьются этого, что еще больше усложнит планы России по проведению референдумов по вопросу о присоединении оккупированных территорий к Российской Федерации", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Вооруженные силы Украины с 29 августа 2022 года возобновили наступательные операции на юге Украины. Наступление ведется на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на трех направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области.

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