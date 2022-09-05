Прикордонники показали удари по позиціях росіян в районі Святогірська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Держприкордонслужби України у Facebook .

Як зазначається в повідомленні, за допомогою безпілотників прикордонники розвідують місця дислокації військової техніки та особового складу ворога.

Згодом, виявлені цілі вражають мобільні групи, які пересуваються фронтом.

"Цього разу по позиціях окупантів хлопці "відпрацювали" зі станкового протитанкового гранатомета. Для більшої точності вогню, паралельно військові вели коригування з дрона. Така тактика дозволяє не лише завдавати втрат ворогу, а й просуватись вперед, займаючи більш вигідні позиції для оборони", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Донбас залишається ціллю російського наступу у вересні.