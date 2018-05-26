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Пограничники уже оформили 18 тыс. гостей и болельщиков Лиги чемпионов

НовостиОбщество    26.05.2018 - 16:49
Фото: болельщик Лиги чемпионов (dpsu.gov.ua)
Фото: болельщик Лиги чемпионов (dpsu.gov.ua)

Каждому гостю финала ЛЧ пограничники раздают флаера на английском и испанском языках

В Украину 26 мая 2018 продолжают прибывать гости и болельщики финала Лиги чемпионов УЕФА 2018. Сотрудники Госпогранслужбы уже встретили и оформили почти 18 тыс. граждан, при этом лишь сегодня - 8 тыс. лиц, передает пресс-центр ГПСУ.

Отмечается, что каждому гостю пограничники раздают флаера на английском и испанском языках, где иностранцы могут найти полезную информацию на время пребывания в Украине.

"Основным видом транспорта, которым пользуются граждане, как и прогнозировалось, есть самолеты. Основной поток конечно приходится на столичные аэропорты, но прибытие гостей футбольного праздника также фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска. Кроме того, немало болельщиков добираются в Киев на автобусах через пункты пропуска на границе со странами ЕС", - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, по состоянию на утро 26 мая пограничники сообщали, что оформили почти 10 тысяч гостей и болельщиков финала Лиги чемпионов.

Добавим также, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в столичном аэропорту "Борисполь" встречали фанатов "Ливерпуля", прибывших на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.

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Теги публикации: Финал Лиги чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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