Пограничники уже оформили 18 тыс. гостей и болельщиков Лиги чемпионов

Каждому гостю финала ЛЧ пограничники раздают флаера на английском и испанском языках

В Украину 26 мая 2018 продолжают прибывать гости и болельщики финала Лиги чемпионов УЕФА 2018. Сотрудники Госпогранслужбы уже встретили и оформили почти 18 тыс. граждан, при этом лишь сегодня - 8 тыс. лиц, передает пресс-центр ГПСУ.

Отмечается, что каждому гостю пограничники раздают флаера на английском и испанском языках, где иностранцы могут найти полезную информацию на время пребывания в Украине.

"Основным видом транспорта, которым пользуются граждане, как и прогнозировалось, есть самолеты. Основной поток конечно приходится на столичные аэропорты, но прибытие гостей футбольного праздника также фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска. Кроме того, немало болельщиков добираются в Киев на автобусах через пункты пропуска на границе со странами ЕС", - сообщили в Госпогранслужбе.

#Держприкордонслужба: Гости и болельщики Лиги Чемпионов #УЄФА продолжают прибывать в Украину #Прикордонники уже оформили почти 18 тысяч граждан. Кроме того, сегодня было отказано в пропуске двум гражданам РФ, которые оказались представителями СМИ https://t.co/m1ulj8yyjb pic.twitter.com/0l170VecUZ — МВД Украины (@MVS_UA) May 26, 2018

Напомним, по состоянию на утро 26 мая пограничники сообщали, что оформили почти 10 тысяч гостей и болельщиков финала Лиги чемпионов.

Добавим также, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в столичном аэропорту "Борисполь" встречали фанатов "Ливерпуля", прибывших на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.