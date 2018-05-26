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Прикордонники вже оформили 18 тис. гостей та вболівальників Ліги чемпіонів

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 16:49
Фото: вболівальник Ліги чемпіонів (dpsu.gov.ua)
Фото: вболівальник Ліги чемпіонів (dpsu.gov.ua)

Кожному гостеві фіналу ЛЧ прикордонники роздають флаєра англійською та іспанською мовами

В Україну 26 травня 2018 продовжують прибувати гості та вболівальники фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018. Співробітники Держприкордонслужби вже зустріли та оформили майже 18 тис. громадян, при цьому лише сьогодні - 8 тис. осіб, передає прес-центр ДПСУ.

Зазначається, що кожному гостеві прикордонники роздають флаєра англійською та іспанською мовами, де іноземці можуть знайти корисну інформацію на час перебування в Україні.

"Основним видом транспорту, яким користуються громадяни, як і прогнозувалося, є літаки. Основний потік звісно припадає на столичні аеропорти, але прибуття гостей футбольного свята також фіксується через аеропорти Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська. Крім того, чимало вболівальників добираються в Київ автобусами через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, станом на ранок 26 травня прикордонники повідомляли, що оформили майже 10 тисяч гостей та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів.

додамо також, що посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф в столичному аеропорту "Бориспіль" зустрічала фанатів "Ліверпуля", які прибули на фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Києві.

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Теги публікації: Фінал Ліги чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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