Прикордонники оформили майже 10 тис. гостей та вболівальників Ліги чемпіонів

Основний потік припадає на столичні аеропорти

Прикордонники оформили майже 10 тисяч гостей та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві. Про це повідомляє пресс-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"загалом, прикордонники вже зустріли і оформили майже 10 тисяч громадян, які прямували на Чемпіонат. При цьому тільки за останню добу - 7 тисяч осіб. Крім того, за результатами додаткової перевірки не пропущені 6 громадян, ще 2 - за порушення порядку в'їзду-виїзду на ВОТУ АРК (тимчасово окуповану АР Крим, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стосовно більш ніж 200 осіб вжиті часткові рішення про пропуск через кордон.

Основний потік припадає на столичні аеропорти.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що президент України Петро Порошенко привітав команди і вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві та побажав перемоги найсильнішому.