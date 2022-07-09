Пограничники обнаружили заминированную дорогу в направлении Харькова

Украинские пограничники обнаружили заминированную дорогу, ведущую в Харьков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"При проведении контрдиверсионных мероприятий охранники границы обнаружили признаки дистанционного минирования на дороге, ведущей в Харьков", - говорится в сообщении.
Как добавили пограничники, при осмотре местности на участке было обнаружено 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.
Как сообщалось, российские оккупанты нанесли по одному из жилых районов Харькова, предварительно, ракетный удар. До этого горожане слышали мощный взрыв.
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