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Прикордонники виявили заміновану дорогу у напрямку Харкова

Фото: виявлено заміновану дорогу у напрямку Харкова (ілюстрація/t.me/livekharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники виявили заміновану дорогу, що веде до Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Під час проведення контрдиверсійних заходів охоронці кордону виявили ознаки дистанційного мінування на дорозі, що веде до Харкова", - йдеться в повідомленні.

Як додали прикордонники, під час огляду місцевості на ділянці виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали одного з житлових районів Харкова, попередньо, ракетного удару. До цього городяни чули сильний вибух.

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Харків