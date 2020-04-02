Пограничники обнаружили повышенную температуру у 52 человек из 2,2 млн проверенных

С 24 февраля пограничники выявили повышенную температуру только у 52 человек из 2,2 млн проверенных. Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус.

"С 24 февраля мы провели скрининг 2,2 млн граждан. Из них повышенную температуру обнаружили только у 52 человек, и в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус", - сказал он.

Также он добавил, что скрининг проводили на въезде в пункт пропуска два максимально экипированных пограничника.

"Если выявляли людей с повышенной температурой, то мы сразу же привлекали медиков, которые разбирались, откуда человек следует, возможно, из той страны, где зафиксировано увеличение численности заболевших", - рассказал Дейнеко.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину.

Такоже Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.