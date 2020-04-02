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Прикордонники виявили підвищену температуру у 52 осіб 2,2 млн перевірених

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 09:22
Прикордонники виявили підвищену температуру у 52 осіб 2,2 млн перевірених
Фото: Сергій Дейнеко (mvs.gov.ua)

Ні у одного з громадян не був діагностований коронавірус

З 24 лютого прикордонники виявили підвищену температуру тільки у 52 осіб з 2,2 млн перевірених. Про це голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що надалі ні в одного з них не був діагностований коронавірус.

"З 24 лютого ми провели скринінг 2,2 млн громадян. З них підвищену температуру виявили тільки у 52 осіб, і надалі ні в одного з них не був діагностований коронавірус", - сказав він.

Також він додав, що скринінг проводили на в'їзді в пункт пропуску два максимально екіпірованих прикордонники.

"Якщо виявляли людей з підвищеною температурою, то ми відразу ж залучали медиків, які розбиралися, звідки людина їде, можливо, з тієї країни, де зафіксовано збільшення чисельності хворих", - розповів Дейнеко.

Нагадаємо, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко виступив проти карантину та за примусову обсервацію всіх, хто приїхав в Україну.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих коронавірусом.

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