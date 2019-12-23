Прикордонники назвали найбільш завантажені пункти пропуску на в'їзд в Україну

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Дорохуськ-Ягодин, Медика-Шегині та Корчова-Краковець є найбільш завантаженими пунктами пропуску на в'їзд в Україну

Державна прикордонна служба (ДПС) збільшує пропускну здатність пунктів пропуску на в'їзд в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПС.

За даними прикордонників, найбільш завантаженими пунктами пропуску є Дорохуськ-Ягодин (близько 250 легкових автомобілів на в'їзд в Україну), Медика-Шегині (близько 260 авто) і Корчова-Краковець (близько 350 авто).

"На даний момент оптимальними для перетину кордону є пункти пропуску Хребенне-Рава_Руська, Долгобичув-Угринів і Зосін-Устилуг", - зазначили в ГПУ.

Для збільшення пропускної спроможності під час свят на 10-20 % збільшено кількість особового складу прикордонної служби, задіяні додаткові смуги руху, а також обладнані додаткові робочі місця для нарядів по перевірці документів.

При цьому з боку України в країни Євросоюзу черзі легкових автомобілів відсутні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на тимчасове контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак", на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону. Сервісна зона повинна поліпшити умови перетинання адміністративного кордону з окупованим Кримом, а також надання адміністративних, транспортних і побутових послуг для громадян.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський призначив заступника і першого заступника голови Державної прикордонної служби. Ними стали Вадим Ченчик і Володимир Никифоренко відповідно.