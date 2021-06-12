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Пограничники нашли 400 ящиков контрабандных сигарет в грузовике с вишнями

Автор: РБК-Украина

Пограничники блокировки вывоз из Украины в Румынию контрабандных сигарет. Их нашли в грузовике среди замороженных вишен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Переместить товар грузовиком пытался украинец, который направлялся в Румынию.

Грузовик остановили сегодня утром в пункте пропуска "Порубное" сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и таможенниками.

Товар нашли при осуществлении углубленного осмотра грузового транспортного средства "ДАФ". По документам, водитель, гражданин Украины, перевозил "замороженную вишню". Однако в ходе проведения совместного досмотра среди коробок с вишнями обнаружено большое количество ящиков с табачными изделиями.

Сейчас насчитано около 400 ящиков сигарет. Стоимость товара и точное количество устанавливается.

Ранее в Украине заблокировали контрабанду медицинских препаратов неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные во время свертывания крови при COVID-19.

РБК-Украина также писало, что в Ровенской области разоблачили контрабанду янтаря почти на 5 млн гривен.

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