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Прикордонники знайшли 400 ящиків контрабандних сигарет у вантажівці з вишнями

Автор: РБК-Україна

Прикордонники блокування вивезення з України в Румунію контрабандних сигарет. Їх знайшли у вантажівці серед заморожених вишень.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Перемістити товар вантажівкою намагався українець, який прямував у Румунію.

Вантажівку зупинили сьогодні вранці у пункті пропуску "Порубне" співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ та митниками.

Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу "ДАФ". За документами, водій, громадянин України, перевозив "заморожену вишню". Однак в ході проведення спільного огляду серед коробок з вишнями виявлено велику кількість ящиків з тютюновими виробами.

Наразі нараховано близько 400 ящиків сигарет. Вартість товару та точна кількість встановлюється.

Раніше в Україні заблокували контрабанду медичних препаратів невідомого походження та якості. Серед ліків - засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.

РБК-Україна також писало, що у Рівненській області викрили контрабанду бурштину майже на 5 млн гривень.

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