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В Ровенской области разоблачили контрабанду янтаря почти на 5 млн гривен

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Ровенская область, Понедельник 07 июня 2021 13:50
В Ровенской области разоблачили контрабанду янтаря почти на 5 млн гривен Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) в Ровенской области заблокировала системный механизм незаконной добычи янтаря в больших объемах, его обработку и сбыт за границу. Во время обысков правоохранители изъяли почти 650 кг драгоценного камня.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что сотрудники СБУ разоблачили 16 злоумышленников во время незаконной добычи янтаря на землях государственного фонда вблизи с. Новички Вараского района.

Так, в ходе 24 обысков правоохранители изъяли почти 650 кг янтаря-сырца различных фракций, 35 мотопомп кустарного производства, орудие, предназначенное для незаконной добычи камня, черновые записи, а также три единицы огнестрельного оружия.

По оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.

Известно, что к схеме причастны 10 жителей райцентра Сарны, которые нелегально добывали янтарь для реализации на черном рынке, а часть товара для перепродажи они скупали у других участников теневого промысла.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переделки янтаря) УК продолжается досудебное расследование для привлечения правонарушителей к ответственности.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

Напомним, что в апреле сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу. Это самая крупная партия янтаря, обнаруженная в этом на участке отряда.

Также РБК-Украина писало, что в Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет. Правоохранители проверили 12 контейнеров с грузом сигарет.

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