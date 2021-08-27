Пограничники Литвы отметили увеличение числа мигрантов из Беларуси

Пограничники Литвы отмечают увеличение потока мигрантов из Азии и Африки, которые пытаются проникнуть в страну с территории Беларуси. С начала года на литовско-белорусской границе задержали более 4 тысяч нелегалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LRT.
Как отметил начальник Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас, последние дни наблюдается рост активности мигрантов, которые пытаются нелегально перейти литовско-белорусскую границу.
"Позавчера это было 155 человек, вчера - чуть меньше, но увеличение", - уточнил он.
Любаевас добавил, что в последнее время группы мигрантов стали больше и среди них преобладают выходцы из Африки и Азии.
С начала года в Литву нелегально въехало 4,1 тысяча нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Это в 50 раз больше, чем за весь предыдущий год.
Напомним, в начале августа в Литве выступили за то, чтобы предложить мигрантам по 300 евро, если они согласятся навсегда покинуть страну.