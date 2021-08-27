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Пограничники Литвы отметили увеличение числа мигрантов из Беларуси

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пограничники Литвы отмечают увеличение потока мигрантов из Азии и Африки, которые пытаются проникнуть в страну с территории Беларуси. С начала года на литовско-белорусской границе задержали более 4 тысяч нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LRT.

Как отметил начальник Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас, последние дни наблюдается рост активности мигрантов, которые пытаются нелегально перейти литовско-белорусскую границу.

"Позавчера это было 155 человек, вчера - чуть меньше, но увеличение", - уточнил он.

Любаевас добавил, что в последнее время группы мигрантов стали больше и среди них преобладают выходцы из Африки и Азии.

С начала года в Литву нелегально въехало 4,1 тысяча нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Это в 50 раз больше, чем за весь предыдущий год.

Напомним, в начале августа в Литве выступили за то, чтобы предложить мигрантам по 300 евро, если они согласятся навсегда покинуть страну.

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