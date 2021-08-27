Пограничники Литвы отметили увеличение числа мигрантов из Беларуси

Как отметил начальник Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас, последние дни наблюдается рост активности мигрантов, которые пытаются нелегально перейти литовско-белорусскую границу.

"Позавчера это было 155 человек, вчера - чуть меньше, но увеличение", - уточнил он.

Любаевас добавил, что в последнее время группы мигрантов стали больше и среди них преобладают выходцы из Африки и Азии.

С начала года в Литву нелегально въехало 4,1 тысяча нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Это в 50 раз больше, чем за весь предыдущий год.