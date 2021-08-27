RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прикордонники Литви відзначили збільшення числа мігрантів з Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прикордонники Литви відзначають збільшення потоку мігрантів з Азії та Африки, які намагаються проникнути в країну з території Білорусі. З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримали понад 4 тисячі нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LRT.

Як зазначив начальник Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас, останні дні спостерігається зростання активності мігрантів, які намагаються нелегально перейти литовсько-білоруський кордон.

"Позавчора це було 155 осіб, вчора - трохи менше, але збільшення", - уточнив він.

Любаєвас додав, що останнім часом групи мігрантів стали більше і серед них переважають вихідці з Африки та Азії.

З початку року в Литву нелегально в'їхало 4,1 тисячі нелегальних мігрантів з території Білорусі. Це в 50 разів більше, ніж за весь попередній рік.

Нагадаємо, на початку серпня в Литві виступили за те, щоб запропонувати мігрантам по 300 євро, якщо вони погодяться назавжди покинути країну.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваМіграційна криза в ЄС