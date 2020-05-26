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Пограничники изъяли контрабанду сигарет на 69 млн грн

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 18:23
Пограничники изъяли контрабанду сигарет на 69 млн грн
Фото: пограничники изымают контрабанду (dpsu.gov.ua)

Контрабанду должны были доставить в Молдову транзитом через Украину

Пограничники пресекли попытку перемещения контрабандных сигарет через территорию Украины. Их должны были доставить в Молдову для последующей перепродажи в ЕС.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Отмечается, что контрабанду изъяли в Черноморском рыбном порту.

"Дельцы пытались наладить незаконные поставки курева в страны ЕС транзитом через территорию Украины и Молдовы. В рамках уголовного производства были проведены обыски на территории Черноморского рыбного порта и изъято более 3455 ящиков сигарет, а это 1 727 500 пачек. Стоимость товара составляет 69 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что узнали о переправке сигарет заранее. Их транспортировали из Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили контрабандный канал ввоза прекурсоров под видом спортивного питания.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный" Одесской области 53,4 килограмма кокаина, который пытались ввезти из Южной Америки.

Также сообщалось, что закон №1210, прозванный бизнесом "законом о налоговый террор" и подписан 21 мая президентом станет толчком к росту объемов контрабанды.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины сигаретыпограничники
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