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Прикордонники вилучили контрабанду цигарок на 69 млн грн

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 18:23
Прикордонники вилучили контрабанду цигарок на 69 млн грн
Фото: прикордонники вилучають контрабанду (dpsu.gov.ua)

Контрабанду повинні були доставити до Молдови транзитом через Україну

Прикордонники припинили спробу переміщення контрабандних цигарок через територію України. Їх повинні були доставити в Молдову для подальшого перепродажу в ЄС.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Зазначається, що контрабанду вилучили у Чорноморському рибному порту.

"Ділки намагалися налагодити незаконні поставки курива в країни ЄС транзитом через територію України та Молдови. В рамках кримінального провадження були проведені обшуки на території Чорноморського рибного порту та вилучено понад 3455 ящиків сигарет, а це 1 727 500 пачок. Вартість товару складає 69 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ відзначають, що дізналися про переправлення сигарет заздалегідь. Їх транспортували з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі викрили контрабандний канал ввезення прекурсорів під виглядом спортивного харчування.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України вилучила в порту "Південний" Одеської області 53,4 кілограма кокаїну, який намагалася ввезти з Південної Америки.

Також повідомлялося, що закон №1210, прозваний бізнесом "законом про податковий терор" і підписано 21 травня президентом стане поштовхом до зростання обсягів контрабанди.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України сигаретыпограничники
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