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В Днепре разоблачили контрабандный канал ввоза прекурсоров

Новости » Общество     25.05.2020 - 08:42
В Днепре разоблачили контрабандный канал ввоза прекурсоров
Фото: полицейский (npu.gov.ua)

Ежемесячно в Украину поставлялось до 10 кг прекурсора

Правоохранители разоблачили контрабандный канал ввоза прекурсоров из Египта в Украину. Житель г.Днепр ввозил "псевдоэфедрин" под видом спортивного питания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, гражданин в течение 2019 года ввозил из Египта в Украину значительные партии "псевдоэфедрина" - прекурсора под видом спортивного питания в специальных емкостях. Он используется для изготовления психотропных веществ. Отметим, ежемесячно в Украину поставлялось до 10 кг "спортивного питания".

За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении жителю г. Днепр в организации контрабандного ввоза в Украину авиационным путем прекурсоров в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 УК Украины)

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Меры по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

Напомним, Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный" Одесской области 53,4 килограмма кокаина, который пытались ввезти из Южной Америки.

Кроме того, ранее сообщалось, что закон №1210, прозванный бизнесом "законом о налоговый террор" и подписан 21 мая президентом станет толчком к росту объемов контрабанды.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ФК Днепрполицияконтрабанда
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